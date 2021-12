Börse in Seoul rückt erneut vor

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch erneut vorrücken können.Der Leitindex Kospi gewann 0,34 Prozent auf 3.001,8 Zähler hinzu. Erstmals seit rund zwei Wochen konnte der Index wieder über der Schwelle von 3.000 Punkten schließen.Grund für die gute Stimmung an der Börse waren nachlassende Sorgen über die Omikron-Variante des Coronavirus.Der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci hatte mit der Einschätzung, dass die Omikron-Variante wahrscheinlich für schwächere Symptome sorge als andere Varianten für etwas Erleichterung bei den Anlegern gesorgt.Die Marke von 3.000 Zählern scheine eine psychologisch wichtige Schwelle zu werden, wurde Choi Yoo-joon von Shinhan Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert. Sorgen wegen eines Tapering in den USA seien in den Kursen bereits berücksichtigt, fügte der Experte hinzu.