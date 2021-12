Pfizer-Biontech: Dritte Dosis schützt offenbar ausreichend gegen Omikron

Photo : YONHAP News

Eine dritte Dosis des Impfstoffs von Pfizer und Biontech schützt nach Angaben des Herstellers offenbar ausreichend gegen die Coronavirus-Variante Omikron.Das berichteten Reuters und andere Medien am Mittwoch, nachdem der Hersteller die ersten Ergebnisse zu einer Studie zur Wirksamkeit der Auffrischungsimpfung veröffentlicht hatte.Die am Universitätsklinikum Frankfurt durchgeführte Studie habe ergeben, dass nach zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer-Biontech die neutralisierende Wirkung von Antikörpern leicht reduziert sei.Nach einer dritten Dosis steige der Antikörper-Spiegel jedoch um das 25-Fache.Auch Menschen, die zwei Dosen verabreicht bekamen, seien noch gut gegen schwere Krankheitsverläufe geschützt, da etwa 80 Prozent der Proteinstrukturen auf dem Spike-Protein des Virus vom Immunsystem erkannt würden.Die Hersteller arbeiteten nach eigenen Angaben an einem Impfstoff, der an die Omikron-Variante angepasst sei. Dieser solle spätestens im März erhältlich sein.