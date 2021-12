Mehrere US-Verbündete schließen sich diplomatischem Boykott der Olympischen Spiele in Peking an

Photo : YONHAP News

Großbritannien, Kanada und Australien haben sich dem diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking angeschlossen.Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte den diplomatischen Boykott seines Landes am Mittwoch an. Wenig später am selben Tag verkündeten auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau und der australische Premierminister Scott Morrison einen diplomatischen Boykott ihrer Länder.Die Länder zählen zur amerikanischen Geheimdienstallianz "Five-Eyes-Gruppe", in der sich außerdem noch Neuseeland befindet. Großbritannien, Australien und die USA haben sich zudem im Sicherheitsbündnis AUKUS zusammengeschlossen.Am Montag hatte das Weiße Haus einen diplomatischen Boykott der Winterspiele verkündet und dies mit Menschenrechtsverletzungen begründet. Damit werden die USA zwar Sportler zu den Wettkämpfen schicken, jedoch keine offizielle Regierungsdelegation.Auch Neuseeland will keinen Regierungsvertreter schicken. Dies habe verschiedene Gründe, darunter sei Covid-19 der entscheidende, sagte der stellvertretende Premierminister Grant Robertson am Dienstag. Über die Entscheidung sei China bereits im Oktober informiert worden, fügte er hinzu.