Südkorea weitet Einreisestopp auf Ghana und Sambia aus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seinen Einreisestopp wegen der Omikron-Variante des Coronavirus auf Ghana und Sambia ausgeweitet.Die Entscheidung sei am Mittwoch in einer Sitzung der Covid-19-Taskforce der Regierung gefällt worden, teilten die für Quarantäne-Angelegenheiten zuständigen Behörden mit.Reisende aus diesen Ländern, die kurzfristige Aufenthalte geplant hatten, dürfen ab Freitag nicht mehr ins Land. Südkoreanische Staatsbürger und Menschen aus diesen beiden Ländern, die längerfristig in Südkorea bleiben wollen, müssen sich unabhängig vom Impfstatus in eine zehntägige Quarantäne begeben.Damit gelten wegen Omikron Einschränkungen für Reisende aus insgesamt elf Ländern.Nach Bekanntwerden der ersten Omikron-Fälle waren Einreisestopps für Reisende aus Südafrika, Nigeria, Botswana, Simbabwe, Namibia, Lesotho, Swasiland, Mosambik und Malawi verfügt worden.