Außenminister Chung nimmt am G7-Treffen in Liverpool teil

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong nimmt persönlich an einem G7-Treffen am Wochenende in Großbritannien teil.Das Außenministerium teilte am Mittwoch mit, dass Chung am Treffen der Außen- und Entwicklungsminister der G7-Staaten am 11. und 12. Dezember in Liverpool als führender Vertreter Südkoreas teilnehmen werde.Zu dem Treffen wurden Nichtmitglieder wie Südkorea, Australien, Indien, Südafrika und Mitgliedsländer des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN eingeladen. Einige Außenminister werden per Video zugeschaltet sein.Laut dem Außenministerium wird Chung eine stärkere internationale Kooperation für einen gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen und stabilere globale Lieferketten fordern. Er werde auch die Notwendigkeit der Verknüpfung der Neuen Südpolitik Südkoreas und der Politik der G7 für eine regionale Kooperation miteinander betonen.Es wird erwartet, dass auch der neue japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi dem G7-Treffen beiwohnen wird. Chung und Hayashi werden sich voraussichtlich zum ersten Mal begegnen, auch wenn es zu keinem formellen bilateralen Treffen kommen wird.