Seoul überprüft derzeit keinen diplomatischen Boykott von Olympia in Peking

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung überprüft derzeit nicht, die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar in Peking diplomatisch zu boykottieren.Das sagte ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes am Mittwoch Reportern, als er nach der Position der Regierung zum diplomatischen Olympia-Boykott der USA gefragt wurde.Die USA hätten noch vor der Verkündung des diplomatischen Boykotts Südkorea darüber informiert, hieß es zugleich.Zur Teilnahme von Regierungsvertretern stehe noch nichts fest. Sobald die Entscheidung getroffen worden sei, werde man die Presse darüber informieren, fügte er hinzu.Präsident Moon Jae-in nimmt am Donnerstagabend am Demokratie-Gipfel teil, den US-Präsident Joe Biden veranstaltet. Die Staats- und Regierungschefs von über 100 eingeladenen Staaten werden per Videoschaltung daran teilnehmen. China und Russland wurden jedoch nicht eingeladen.Von besonderem Interesse ist dabei, ob Moon in seiner Rede auch auf China zu sprechen kommt.