Südkorea meldet 7.102 Corona-Neuinfektionen

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge mehr als 7.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 7.102 Neuansteckungen bestätigt. Die Zahl fiel um 73 gegenüber dem Vortag. Die Zahl der Omikron-Fälle stieg um 22 auf 60.Die Zahl der kritisch Erkrankten stieg um 17 auf 857, das ist ein neuer Höchststand.Innerhalb eines Tages wurden 57 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Letalitätsrate liegt nun bei 0,82 Prozent.Landesweit bleiben 18.404 Corona-Patienten zu Hause. 1.003 Patienten warten auf ein Krankenhausbett.78,8 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten im Land sind belegt. In den für die Behandlung der Infektionskrankheiten vorgesehenen Krankenhäusern erreicht die Bettenbelegung 70,9 Prozent.