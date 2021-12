US-Denkfabrik: Eindeutiger Beweis für Reaktorbetrieb im Atomkomplex Yongbyon

Photo : YONHAP News

Laut einer US-Denkfabrik liegt ein eindeutiger Beweis dafür vor, dass der 5-MW-Reaktor im nordkoreanischen Atomkomplex Yongbyon derzeit in Betrieb ist.Das geht aus einem Bericht auf „Beyond Parallel“ hervor, einer auf Nordkorea spezialisierten Webseite des Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS).In dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht steht, dass warmes Wasser aus dem Kühlsystem des 5-MW-Reaktors in Yongbyon abgelassen werde, was darauf hindeute, dass sich der Reaktor in Betrieb befinde.Das sei anhand von thermischen Infrarot-Satellitenbildern vom 12. September, 23. Oktober und 16. November festgestellt worden, hieß es.Die auf Nordkorea spezialisierte US-Webseite 38 North hatte im November gestützt auf Satellitenbilder berichtet, dass aus der Generatorenhalle des 5-MW-Reaktors Dampf ausströme, was auf einen Reaktorbetrieb hindeute.