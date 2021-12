Pentagon-Beamter: Einsatzpläne mit Südkorea entwickeln sich angesichts Nordkorea und weiterer Herausforderungen weiter

Photo : YONHAP News

Die Aktualisierung der Einsatzpläne der USA und Südkoreas ist laut US-Angaben vor allem Bedrohungen durch Nordkorea und anderen regionalen Herausforderungen geschuldet.Entsprechendes sagte Colin Kahl, Staatssekretär für Politik im Verteidigungsministerium, am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Webinar des amerikanischen Online-Nachrichtenanbieters Defense One.Beide Länder hatten bekannt gegeben, dass ihre Verteidigungsminister bei der jährlichen Sicherheitskonsultation am 2. Dezember eine neue strategische Planungsanleitung gebilligt hätten, um vorhandene Einsatzpläne zu aktualisieren.Kahl sagte, die Planung der USA mit Südkorea sei solide. Sie entwickele sich angesichts der Evolution der Bedrohung durch Nordkorea und wegen anderer Herausforderungen in der Region weiter.Beobachter sehen die geplante Aktualisierung der Einsatzpläne als Reaktion auf fortgeschrittene Nuklear- und Raketenfähigkeiten Nordkoreas.