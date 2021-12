Internationales Südkorea im globalen Gesundheitssicherheitsindex auf Platz neun

Südkorea hat bei der Bewertung der globalen Kapazitäten für die Gesundheitssicherheit in 195 Ländern auf Platz neun rangiert.



Die Johns-Hopkins-Universität und die in Washington ansässige Nichtregierungsorganisation Nuclear Threat Initiative veröffentlichten am Mittwoch den Globalen Gesundheitssicherheitsindex 2021.



Südkorea belegte mit einem Indexwert von 65,4 von 100 möglichen Punkten den neunten Platz.



An der Spitze lagen die USA mit 75,9 Punkten. Dahinter folgten Australien, Finnland, Kanada, Thailand, Slowenien und Deutschland.



Japan landete auf Platz 18, China auf Platz 52. Nordkorea lag an 193. Stelle.



Die USA rangierten nach dem Bericht 2019 erneut auf Platz eins. Jedoch belegt das Land auch bei der Zahl der Corona-Infizierten und -Toten den ersten Platz.



In dem Bericht steht, dass politische Kreise in den USA Debatten sowohl über die Ernsthaftigkeit des Virus als auch über die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs fortgesetzt hätten. Das habe an vielen Orten dazu geführt, dass die Einwohner die öffentlichen Gesundheitsrichtlinien nicht befolgen wollten, mit denen die Ausbreitung des Virus gebremst werden könnte.