Präsident Moon gratuliert Scholz zum Amtsantritt als Bundeskanzler

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat dem neuen deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Amtsantritt gratuliert.Er gratuliere Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz sehr herzlich zum Amtsantritt, schrieb Moon am Donnerstag auf Twitter. Er hoffe auf eine enge Zusammenarbeit zur Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen der Republik Korea und Deutschland.Moon schrieb auch, es freue ihn, dass sich die beiden im Oktober in Rom getroffen hätten.Moon hatte am Rande des G20-Gipfels am 31. Oktober in Rom ein bilaterales Gipfelgespräch mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel geführt. Beim Treffen war auch Scholz, damals Vizekanzler und Finanzminister, anwesend.Moon veröffentlichte auf seinem Twitterkonto auch ein Foto vom damaligen Treffen mit Merkel und Scholz.