Außenminister Südkoreas und Ungarns führen Telefongespräch

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat am Mittwoch mit seinem ungarischen Amtskollegen Péter Szijjártó ein Telefongespräch geführt.Der ungarische Außenminister war zu einem Besuch nach Südkorea gekommen. Beide Minister hatten ursprünglich am Mittwoch ein Präsenzgespräch geplant. Das Treffen wurde jedoch durch ein Telefongespräch ersetzt, weil eine Person aus der ungarischen Delegation nach der Einreise positiv auf Covid-19 getestet wurde.Beide Minister einigten sich, gemäß der strategischen Partnerschaft, die anlässlich des Ungarn-Besuchs von Präsident Moon Jae-in Anfang November vereinbart wurde, eine umfassende Kooperation anzustreben.Sie diskutierten über Wege, um in aussichtsreichen Zukunftsindustrien wie Elektroauto-Batterie und den Bereichen Wissenschaft und Technologie, Bildung sowie Personenaustausch die Zusammenarbeit zu verstärken.Szijjártó begrüßte die zunehmenden Investitionen koreanischer Unternehmen in Ungarn auf dem Gebiet Elektroauto-Batterien. Chung bat die ungarische Regierung um Interesse und Unterstützung, damit koreanische Firmen ohne Schwierigkeiten tätig sein können.Chung erläuterte die Bemühungen der südkoreanischen Regierung, damit Busan den Zuschlag für die Expo 2030 erhalten wird, und bat um Ungarns Unterstützung hierfür. Szijjártó bekundete Interesse und nahm die Anstrengungen der südkoreanischen Regierung zur Kenntnis.