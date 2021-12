„Squid Game“ zählt zu Top-Ten-Suchbegriffen bei Google in Korea und weltweit

Photo : YONHAP News

Der Netflix-Hit „Squid Game“ zählt dieses Jahr zu den zehn meistgesuchten Begriffen bei Google sowohl in Südkorea als auch in der Welt.Google Korea gab am Donnerstag bekannt, dass „Squid Game“ dieses Jahr der am dritthäufigsten gesuchte Begriff in Südkorea gewesen sei.Die Metaverse-Spieleplattform „Roblox“ führte die Liste in Südkorea an, gefolgt von „Terminbuchung für Covid-19-Impfung“. Auf Platz vier und fünf landeten „Aktienkurs von Tesla“ und „Bitcoin“.Der weltweit häufigste Suchbegriff auf Google war „Australien gegen Indien“, was sich auf ein Spiel bei der T20-Cricket-Weltmeisterschaft bezieht. Dahinter folgten „Indien gegen England“, ein weiteres Spiel bei der WM, die „Indian Premier League“, die „National Basketball Association (NBA)“ und „Euro 2021“.„Squid Game“ landete auf Platz neun in der globalen Rangliste.