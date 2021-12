Prognose: Südkoreas Bevölkerung soll 2070 nur 37,66 Millionen betragen

Photo : YONHAP News

Die Einwohnerzahl Südkoreas wird laut einer Prognose infolge der weiter sinkenden Geburtenrate in 50 Jahren auf nur etwa 37 Millionen sinken.Das Statistikamt Statistics Korea erwartet, dass die Bevölkerungszahl des Landes im Jahr 2070 bei 37,66 Millionen liegen wird. Das sind über 14 Millionen weniger als die gegenwärtige Zahl.Die Bevölkerungswachstumsrate werde in den nächsten 15 Jahren im Schnitt minus 0,1 Prozent betragen. Anschließend werde sich der Rückgang weiter beschleunigen, im Jahr 2070 würde ein Minus von 1,2 Prozent erwartet, so die Behörde.Laut dem Statistikamt würden im Jahr 2070 lediglich 200.000 Kinder geboren, während es 700.000 Todesfälle geben werde.Als Folge des coronabedingten Rückgangs bei der Zahl der Eheschließungen, der Geburtenrate und der internationalen Mobilität wird erwartet, dass die Abnahme der Gesamtbevölkerung einschließlich der Zahl der Ausländer acht Jahre früher als ursprünglich erwartet einsetzen wird.Ein weiteres Problem stellt der Anteil der Senioren an der Bevölkerung dar. Der Anteil der über 65-Jährigen, der derzeit 16 Prozent beträgt, soll 2035 30 Prozent übertreffen und im Jahr 2070 46 Prozent erreichen.Die Zahl der über 85-Jährigen soll sich fast versiebenfachen und 14 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Demgegenüber wird die Zahl der unter 14-Jährigen auf 45 Prozent des gegenwärtigen Niveaus schrumpfen.Daher wird erwartet, dass sich die Anzahl der Älteren, die 100 Personen im erwerbsfähigen Alter ernähren müssen, von 22 im Jahr 2020 auf 101 im Jahr 2070 mehr als vervierfachen wird. Das heißt, dass jeder Einwohner im erwerbsfähigen Alter eine ältere Person versorgen muss.Der Abhängigenquotient Südkoreas, der derzeit im Vergleich der OECD-Mitglieder am niedrigsten ist, wird deshalb in 50 Jahren voraussichtlich das höchste Niveau erreichen.