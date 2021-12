Vereinigungsminister sieht mögliche Kriegsende-Erklärung als klaren Wendepunkt

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat betont, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Dialog mit Nordkorea sei.Nordkorea zeige sich aufgeschlossener für Gespräche als früher, sagte Lee am Donnerstag in seiner Gratulationsrede bei einem internationalen Seminar anlässlich des 30. Gründungsjubiläums des Koreanischen Instituts für Nationale Wiedervereinigung (KINU) in Seoul.Nordkorea habe dieses Jahr mehrmals Kurzstreckenraketen abgeschossen, lasse jedoch die Situation nicht in einer Weise eskalieren, dass es Spannungen hoher Intensität gebe, sagte er. Die Einschätzung begründete Lee mit der Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen.Die Ungewissheit habe verglichen mit letztem Jahr nachgelassen. Sollte nun eine Erklärung des formellen Endes des Koreakriegs zustande kommen, könnte dies ein klarer Wendepunkt werden, der eine neue Friedenssituation ermöglichen würde, hieß es.