UN-Komitee gestattet UNICEF Sanktionsausnahme für Hilfslieferung nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Sanktionsausschuss zu Nordkorea des UN-Sicherheitsrats hat dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF eine Sanktionsausnahme für die Lieferung von medizinischen Gütern nach Nordkorea gestattet.Das gab das Komitee am Donnerstag bekannt.UNICEF will Güter im Wert von 1,48 Millionen Dollar nach Nordkorea liefern. Die Liste umfasst 22 Artikel, darunter Kühlkettenausrüstung für Covid-19-Impfstoffe, Beatmungsgeräte, Masken und Fieberthermometer.Die Produkte stammen meistens aus China, aber zum Teil auch aus Dänemark, Großbritannien und Indien.Dazu zählten auch Artikel zur Malaria-Prävention. Die Ausnahmeregelung gelte für ein Jahr ab 30. November, teilte das Komitee mit.Die UNICEF will regelmäßig eine Überwachung der Endbenutzer durchführen, um festzustellen, ob die Güter entsprechend ihren Zwecken verwendet werden.Die Güter werden über den chinesischen Hafen von Dalian zum nordkoreanischen Hafen von Nampo verschifft.Nordkorea hält seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie seine Grenze dicht. Die UNICEF hatte jedoch im Oktober mitgeteilt, dass ein Seeweg von Dalian nach Nampo eröffnet worden sei.