Wirtschaft Regierung verschärft Monitoring von Produkten mit hoher Importabhängigkeit

Die Regierung will die Überwachung von Artikeln mit hoher Importabhängigkeit verschärfen.



Davon werden einige der 20 Artikel betroffen sein, denen beim Versorgungsmanagement Vorrang gewährt wurde, damit eine zweite Rohstoffknappheit wie der jüngste Mangel an Harnstofflösung aus China abgewendet wird.



Die Regierung beschloss zudem, die Produktionskapazitäten für diese 20 Artikel und die Versorgungslage in anderen Ländern außer China eingehend zu untersuchen.



Entsprechende Pläne präsentierte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie bei einer virtuellen Sitzung zu globalen Lieferketten am Donnerstag. Daran nahmen die Handelsattachés und die Chefs der Büros der Koreanischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) in neun Ländern, einschließlich der USA und Chinas, teil.



Anlass für eine schärfere Überwachung ist, dass das Ministerium jüngst durch die Kontrolle der Entwicklungen am chinesischen Markt die Möglichkeit feststellte, dass es bei einigen Artikeln infolge des Nachfrageanstiegs vor Ort oder des Produktionsstopps in Fabriken zu Versorgungsschwierigkeiten kommen könnte.



Die Regierung hatte zuvor beschlossen, für 4.000 Artikel ein Frühwarnsystem in Betrieb zu setzen, um Risikofaktoren frühzeitig zu erfassen. Zugleich wurde beschlossen, 20 wichtigen Artikeln mit hoher Importabhängigkeit, darunter Magnesium und Wolfram, beim Management Vorrang zu gewähren.