Auffrischungsimpfung bei Erwachsenen drei Monate nach zweiter Impfung möglich

Die Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 kann bei Erwachsenen drei Monate nach der zweiten Impfung verabreicht werden.Das kündigte Ministerpräsident Kim Boo-kyum am Freitag an.Angesichts steigender Infektionszahlen solle das Intervall zwischen zweiter Impfung und Booster-Impfung bei den über 18-Jährigen verkürzt werden.Auch solle das Impftempo bei den Jugendlichen gesteigert werden. Die Behörden wollen hierfür in der kommenden Woche Impfprogramme an den Schulen starten.In Südkorea wurden diese Woche erstmals mehr als 7.000 Neuinfektionen an einem Tag registriert. Auch bei der Zahl der schwerkranken Covid-19-Patienten wurden Höchststände erreicht.