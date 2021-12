Präsident Moon fordert Schutzvorrichtungen gegen Fake News

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Notwendigkeit der Schaffung von Schutzvorrichtungen gegen Fake News unterstrichen.Moon habe beim virtuellen US-Demokratiegipfel die Schaffung von Kapazitäten angemahnt, damit die Demokratie vor Falschmeldungen geschützt werden könne.Das teilte seine Sprecherin Park Kyung-mee am Donnerstag mit.In der nicht-öffentlichen Sitzung habe Moon erläutert, dass die Menschheit dank der Demokratie beispiellose Fortschritte gemacht habe. Doch sei sie mit Herausforderungen wie Populismus, Extremismus, Ungleichheit, Polarisierung, Fake News und Hass konfrontiert.Südkoreas Staatsoberhaupt habe daher Diskussionen über Wege zum Schutz der Demokratie angeregt. Freiheitsrechte und Meinungsfreiheit müssten garantiert werden, doch sollten sie mit einer Freiheit für jeden im Einklang sein.Südkorea wolle außerdem aktiv auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrungen mit der Demokratie und Wirtschaftsentwicklung zur Demokratieförderung in Asien beitragen.China habe Moon in seiner Rede nicht erwähnt.Bei dem zweitägigen Videogipfel mit mehr als 110 Regierungen will US-Präsident Joe Biden die Demokratie stärken. Dabei geht es insbesondere um die Verteidigung der Demokratie gegen Autoritarismus und Korruption sowie den Schutz der Menschenrechte.