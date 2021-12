Südkorea meldet 7.022 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den dritten Tag in Folge über 7.000 gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 7.022 neue Infektionsfälle bestätigt worden seien.Die Zahl der Omikron-Fälle stieg um drei auf 63.Die Zahl der kritisch Erkrankten beträgt 852. Es wurden 53 weitere Todesfälle gemeldet, die Letalitätsrate erreicht 0,82 Prozent.20.458 Corona-Patienten bleiben zu Hause. 1.258 Infizierte warten seit mindestens einem Tag auf ein Krankenhausbett.79,3 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten im Land sind mit Stand 17 Uhr am Donnerstag belegt. In den für Infektionskrankheiten vorgesehen Krankenhäusern beträgt die entsprechende Quote 73,7 Prozent.