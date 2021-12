Verdächtiger im Skandal um Landentwicklung tot aufgefunden

Photo : YONHAP News

Ein Verdächtiger im Skandal um Landentwicklung ist tot aufgefunden worden.Yoo Han-gi war Leiter der Stadtentwicklungsgesellschaft Pocheon Urban Corporation. Ihm war die Annahme von Bestechungsgeld als leitender Manager bei der Stadtentwicklungsgesellschaft von Seongnam im Jahr 2014 vorgeworfen worden.Yoo war nach Angaben der örtlichen Polizei gegen 7.40 Uhr in der Nähe seiner Wohnung in der Stadt Goyang nördlich von Seoul gefunden worden.Die Polizei hatte seit 4 Uhr nach ihm gesucht, nachdem die Ehefrau ihn als vermisst gemeldet hatte. Yoo soll früh am Morgen die Wohnung verlassen und einen Abschiedsbrief hinterlassen haben.Die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral hatte am Donnerstag Haftbefehl gegen Yoo beantragt.