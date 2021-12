USA bekräftigen Festhalten an Engagement gegenüber Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA wollen an ihrem Engagement gegenüber Nordkorea festhalten.Das bekräftigte ein Sprecher des US-Außenministeriums gegenüber dem US-Auslandssender Voice of America.Wie der Sender am Donnerstag berichtete, bleibe die US-Politik zu Nordkorea laut Angaben des Sprechers unverändert. Washington setze sich weiterhin mittels Dialog und Diplomatie für beständigen Frieden auf der koreanischen Halbinsel ein.Dies sei Teil eines angemessenen und praktischen Ansatzes, mit dem greifbare Fortschritte für eine höhere Sicherheit der USA und deren Verbündeten erzielt werden sollten.Die USA hegten gegenüber Nordkorea keine feindlichen Absichten und würden weiterhin mit Verbündeten wie Südkorea und Japan in einem engen Austausch darüber stehen, wie Nordkorea am besten einbezogen werden könne.Anlass für die Anfrage des Senders war ein Schreiben von republikanischen Abgeordneten, die Diskussionen über ein formelles Ende des Koreakriegs kritisch sehen.Sie warnten am Dienstag in dem Schreiben an den Sicherheitsberater Jake Sullivan, dass eine solche Erklärung die regionale Sicherheit untergraben könne, wenn nicht gleichzeitig auch eine Atomvereinbarung erzielt werde.