Südkoreaner mit Verwandten in Nordkorea über deren Schicksal meistens im Unklaren

Acht von zehn Menschen, die vor allem durch den Koreakrieg von ihren Familien in Nordkorea getrennt wurden, sind über deren Schicksal im Unklaren.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte das südkoreanische Vereinigungsministerium am Donnerstag. Befragt wurden 5.354 Mitglieder von getrennten Familien, die in Südkorea und im Ausland leben.82 Prozent der Befragten antworteten, sie hätten noch nicht feststellen können, ob ihre Angehörigen in Nordkorea noch am Leben seien.18 Prozent sind über das Schicksal ihrer Angehörigen im Norden informiert. 50,8 Prozent von ihnen hatten über Organisationen für einen privaten Austausch oder Kontaktpersonen entsprechende Informationen erhalten. Lediglich 24,4 Prozent hatten durch die Teilnahme an Austauschprogrammen der Regierung direkt erfahren können, wie es der Familie in Nordkorea geht.Als dringendste Maßnahme für getrennte Familien nannten 65,8 Prozent, ein Programm aufzulegen, damit Betroffene Gewissheit über das Schicksal ihrer Verwandten im Norden haben oder über deren Ableben informiert werden.