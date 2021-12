Politik Botschaft in Österreich veranstaltet online koreanische Filmwoche

Die südkoreanische Botschaft in Österreich hält die Koreanische Filmwoche 2021 online ab.



Während der Filmwoche vom 10. bis 12. Dezember werden unter dem Motto „Let´s smile together“ vier koreanische Komödien online gezeigt. Auf dem Programm stehen „Welcome to Dongmakgol“, „Miracle in Cell No. 7“, „I Can Speak“ und „Swing Kids“.



Die Filme sind für Zuschauer in Österreich, Slowenien, Deutschland und der Schweiz kostenlos auf der Informationswebseite der Botschaft zur koreanischen Kultur (koreaonline.at) verfügbar.



Die Botschaft teilte mit, man habe für Filmfans, die aufgrund von Covid-19 und des Lockdowns schwierige Zeiten durchmachen müssten, eine Gelegenheit geschaffen, sich zu Hause eine Komödie anzusehen und zu lachen.