BTS auch dieses Jahr am meisten erwähnte Person auf Twitter

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS ist die dieses Jahr auf Twitter am meisten erwähnte Person.Das entsprechende Ergebnis der Analyse der Tweets im Zeitraum vom 1. Januar bis 15. November gab Twitter am Freitag bekannt.Damit belegten BTS das fünfte Jahr in Folge die Spitzenposition.Die Netflix-Serie „Squid Game“ landete auf Platz drei der Liste der am häufigsten getweeteten Programme der Welt.In Südkorea war „Covid-19“ das zweite Jahr in Folge der auf Twitter am häufigsten erwähnte Begriff.Die am häufigsten getweetete Person im Land war Kim Yeon-koung, Volleyball-Star und frühere Nationalspielerin. Auf Platz zwei landete Jeong Eun-kyeong, Chefin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA).