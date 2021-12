Shin Rok wird als erster Südkoreaner dreifacher Goldmedaillengewinner bei WM im Gewichtheben

Photo : YONHAP News

Shin Rok hat als erster Südkoreaner bei den Weltmeisterschaften im Gewichtheben drei Goldmedaillen gewonnen.Bei den Weltmeisterschaften 2021 in der usbekischen Hauptstadt Taschkent wurde der 19-Jährige am Donnerstag in der Gewichtsklasse bis 61 Kilo Sieger im Reißen, Stoßen und der Gesamtwertung mit jeweils 132, 156 und 288 Kilo.Shin ist der erste Südkoreaner, der bei einer WM in allen drei Wettkämpfen siegen konnte.China, die stärkste Gewichtheber-Nation, und Nordkorea, ein weiteres starkes Land im Gewichtheben, hatten keine Athleten zum diesmaligen Wettbewerb geschickt.