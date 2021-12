Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat angesichts der deutlich gestiegenen Nachfrage nach Corona-Tests große Teststationen in vier Zonen eröffnet.Wie die Stadtverwaltung mitteilte, betreibe sie ab heute vier Teststationen. Sie befinden sich an der U-Bahnhaltestelle Changdong, dem Jamsil-Stadion, dem Weltcup-Park und dem Mokdong-Stadium.Die Teststationen sind wochentags und am Wochenende von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Das Testergebnis liegt innerhalb von 24 Stunden vor.