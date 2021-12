Südkorea kooperiert mit Polen für Flughafenprojekt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will mit der polnischen Regierung beim Bau eines neuen Flughafens kooperieren.Südkoreanische Unternehmen hoffen daher auf Aufträge in Polen.Das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass beide Seiten am Donnerstag in Warschau ein Abkommen über die Stärkung der bilateralen Kooperation für die Entwicklung eines neuen Flughafens in Polen unterzeichnet hätten.Bei ihrem Gipfel im November hatten sich beide Länder auf eine Kooperation im Infrastrukturbereich geeinigt.In Bezug auf das Flughafenprojekt sollen zunächst Einschätzungen zum Auftragswert und der Machbarkeit vorgenommen werden. Hierfür werde eine Arbeitsgruppe eingesetzt.Die polnische Regierung will den Chopin-Flughafen Warschau ersetzen. Geplant ist der Bau des größten Flughafens in Zentral- und Osteuropa. Dafür sollen etwa zehn Billionen Won (8,5 Milliarden Dollar) ausgegeben werden.