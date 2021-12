Kultur Neuer KBS-Chef will sich für Unabhängigkeit des Senders einsetzen

Kim Eui-chul, der neue Präsident von KBS, hat zum Amtsantritt den Willen für die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt verkündet.



Kim sagte bei der Amtsantrittsfeier am Freitag in der KBS Art Hall auf Yeouido in Seoul, er erkläre den Bürgern, dass KBS von wohlerworbenen Rechten in der Gesellschaft wie Politik, Kapital und Macht nicht beeinflusst werden wolle.



KBS wolle von wichtigen Interessenparteien wie Nationalversammlung, Regierung und Sponsoren einen gewissen Abstand halten, um seine Unabhängigkeit als öffentlich-rechtliche Medienanstalt zu wahren.