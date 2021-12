Kospi beendet siebentägige Gewinnserie

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat seine siebentägige Gewinnserie beendet.Der Index verlor 0,64 Prozent auf 3.010,23 Zähler.Grund waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap Sorgen, dass der Anstieg der Zahl der Corona-Neuinfektionen die wirtschaftliche Erholung bremsen könnte.In Südkorea wurden heute den dritten Tag in Folge mehr als 7.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet.Die Anleger schienen abzuwarten, welche Maßnahmen die Regierung beschließen werde, um das Virus einzudämmen, wurde Park Sang-hyun von HI Investment & Securities von Yonhap zitiert.