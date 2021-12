USA beschließen Sanktionen gegen Nordkorea und China

Photo : YONHAP News

Die USA haben Sanktionen gegen nordkoreanische sowie chinesische Einzelpersonen und Organisationen beschlossen.Am Tag der internationalen Menschenrechte am vergangenen Freitag verkündete das Finanzministerium Sanktionen gegen 15 Einzelpersonen, darunter auch aus Myanmar und Russland.Aus Nordkorea sind die zentrale Staatsanwaltschaft und Verteidigungsminister Ri Yong-gil betroffen.Nordkoreaner würden unter Zwangsarbeit, ständiger Überwachung und anderen harten Beschränkungen der Freiheitsrechte und Menschenrechte leiden. Nach unfairen Gerichtsverfahren würden Menschen in die berüchtigten Gefangenenlager geschickt.Auch für den Tod des US-Studenten Otto Warmbier, der 2017 im Koma liegend aus nordkoreanischer Haft entlassen worden war, wurde Pjöngjang erneut scharf kritisiert.Darüber hinaus wurden Verstöße gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats angeprangert, nach denen Nordkorea die Entsendung von Arbeitern für die Devisenbeschaffung verboten sei.Auch gegen Regierungsvertreter in Myanmar wurden Strafmaßnahmen verhängt. Der Grund ist ihre Rolle bei der Unterdrückung der Proteste nach dem Putsch im Februar. Hintergrund der Sanktionen gegen China seien Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren, teilte das US-Finanzministerium mit.