Covid-19-Pass-System tritt nach Ablauf der Schonfrist vollständig in Kraft

Photo : YONHAP News

In Südkorea tritt das Covid-19-Pass-System nach Ablauf der Schonfrist vollständig in Kraft.Ab dem heutigen Montag muss in 16 Arten von Einrichtungen ein Impfpass oder negativer PCR-Test vorgezeigt werden. Dazu zählen auch Restaurants und Cafés.In der Hauptstadtregion dürfen sich maximal sechs Personen privat treffen, in allen anderen Gebieten des Landes bis zu acht Personen. In Restaurants und Cafés darf sich eine ungeimpfte Person in der Gruppe befinden.Werden die Vorschriften nicht eingehalten, droht den Kunden ein Bußgeld in Höhe von 100.000 Won oder 85 Dollar. Betreiber müssen beim ersten Verstoß 1,5 Millionen Won oder 1.270 Dollar Strafe zahlen, im Wiederholungsfall das Doppelte.Ungeimpfte dürfen jedoch allein im Restaurant oder Café essen und trinken.