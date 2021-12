Außenminister Chung trifft sich mit japanischem Amtskollegen Hayashi

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong ist zum ersten Gespräch mit seinem neuen japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi zusammengekommen.Wie das südkoreanische Außenministerium mitteilte, hätten sie am Samstag am Rande des Treffens der G7-Außen- und Entwicklungsminister im britischen Liverpool ein Gespräch gehabt.Die Chefdiplomaten hätten sich bei einem Abendessen zur Begrüßung der Teilnehmer getroffen und in freundlicher Atmosphäre Grußworte ausgetauscht.Chung habe in dem Gespräch Südkoreas Haltung zur Frage der von Japan verantworteten Sexsklaverei und Zwangsarbeit im Krieg dargelegt.Auch habe der Chefdiplomat Lösungen durch Dialog angemahnt, da beide Staaten in Geschichtsfragen und in vielen anderen Bereichen zusammenarbeiten müssten.Hayashi habe in dem Gespräch Tokios Sicht der Dinge geschildert, hieß es.Beide hätten aber die Wichtigkeit der bilateralen Kooperation sowie der Zusammenarbeit mit den USA bekräftigt. Für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen wollten sie eng miteinander in Kontakt bleiben, hieß es weiter.