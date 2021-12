Ausländer werden wieder Nettokäufer an koreanischer Börse

Photo : YONHAP News

Ausländer haben im letzten Monat an der südkoreanischen Börse mehr Aktien gekauft als verkauft.Nach Angaben der Finanzaufsicht verbuchten Ausländer im November Nettokäufe in Höhe von 2,538 Billionen Won (2,15 Milliarden Dollar). Damit wurden sie Nettokäufer, nachdem sie im Oktober noch Nettoverkäufer gewesen waren.Der Wert der börsennotierten Aktien im Besitz von Ausländern schrumpfte im Vormonatsvergleich um acht Billionen Won auf 734,1 Billionen Won (622 Milliarden Dollar) mit Stand Ende November. Das entspricht 28,3 Prozent des Gesamtwerts aller gelisteten Aktien.Am Anleihenmarkt traten Ausländer den 11. Monat in Folge als Nettokäufer auf.Ausländer besitzen Anleihen im Wert von 203,3 Billionen Won, damit 3,1 Billionen Won mehr als einen Monat zuvor. Ihr Anteil erreicht 9,3 Prozent.