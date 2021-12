G7 fordert Nordkorea zu Verzicht auf Provokationen und Beteiligung an diplomatischen Verfahren auf

Photo : YONHAP News

Die G7-Staaten haben Nordkorea erneut aufgefordert, auf Provokationen zu verzichten und sich an diplomatischen Verfahren zu beteiligen.Die entsprechende Forderung wurde in der Erklärung des Vorsitzenden unterbreitet, die die britische Außenministerin Liz Truss im Anschluss an das Treffen der G7-Außen- und Entwicklungsminister am Sonntag (Ortszeit) in Großbritannien veröffentlichte.Darin steht, dass man das explizite Ziel des vollständigen, überprüfbaren und unwiderruflichen Verzichts auf alle Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen jeder Reichweite erneut bestätige.Die G7-Außenminister verkündeten auch die Position, dass sie die Nordkorea-Politik der USA weiter unterstützen würden.