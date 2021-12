Ausbruch hochpathogener Vogelgrippe in einem Legehennenbetrieb in Cheonan

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist ein weiterer Fall der hochpathogenen Vogelgrippe vom Typ H5N1 auf einem Hühnerhof gemeldet worden.Die zuständige Stelle teilte am Sonntag mit, dass in einem Legehennenbetrieb in Cheonan in der Provinz Süd-Chungcheong die Geflügelpest nachgewiesen worden sei. Dort würden 54.000 Hühner gehalten.Es ist der dritte Infektionsfall in einem Legehennenbetrieb, nachdem am 3. Dezember in Cheonan der erste Fall und am 5. Dezember in Yeongam in Süd-Jeolla der zweite Fall bestätigt worden waren. Es handelt sich zudem um den elften Vogelgrippe-Ausbruch auf einem Geflügelhof in diesem Winter.