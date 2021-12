Außenminister Chung nimmt am Treffen der G7-Außen- und Entwicklungsminister teil

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat am erweiterten Treffen der G7-Außen- und Entwicklungsminister am Samstag und Sonntag im britischen Liverpool teilgenommen.Das gab das Außenministerium in Seoul am Montag bekannt. Großbritannien hat dieses Jahr den Vorsitz der Gruppe der Sieben inne.Chung teilte dabei die Erfahrung Südkoreas mit der Demokratie mit seinen Kollegen. Er brachte den Willen seines Landes für die Erholung von Covid-19, die Stärkung der Resilienz der globalen Lieferketten, die Steigerung der Infrastrukturinvestitionen in der indo-pazifischen Region sowie die Verbesserung der Kooperation zwischen wichtigen Ländern zum Ausdruck.Die teilnehmenden Minister teilten bei der Diskussion über Covid-19-Impfstoffe und die Governance im Bereich der globalen Gesundheit die Ansicht, dass für die Erreichung der globalen Impfziele die Solidarität und Kooperation der internationalen Gemeinschaft wichtig und die Stärkung des Regimes für globale Gesundheitssicherheit notwendig seien. Sie erörterten Wege zur Verbesserung des Zugangs zu Impfstoffen, damit die Corona-Krise überwunden werden kann.