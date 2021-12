Südkorea erwägt laut Präsident Moon keinen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking

Photo : YONHAP News

Südkorea erwägt laut Präsident Moon Jae-in keinen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking.Das sagte Moon am Montag auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an sein Gespräch mit dem australischen Premierminister Scott Morrison in Canberra.Moon war am Sonntag zu einem viertägigen Staatsbesuch in Australien eingetroffen.Wie Moon erläuterte, hätten weder die USA noch eine andere Nation Südkorea darum gebeten, einen Boykott zu erwägen.Die Allianz mit den USA sei die Grundlage der südkoreanischen Diplomatie, doch die Beziehungen mit China seien für Südkorea in wirtschaftlicher Hinsicht ebenfalls wichtig.Mit Morrison einigte sich Moon beim Spitzentreffen unterdessen auf eine Hochstufung der Beziehungen zur umfassenden strategischen Partnerschaft.Auch unterzeichneten beide Länder einen Vertrag über die Lieferung von 30 südkoreanischen selbstfahrenden Haubitzen vom Typ K-9. Darüber hinaus vereinbarten sie einen Ausbau der Sicherheitszusammenarbeit.Eine weitere Einigung beim Spitzengespräch betrifft die gemeinsame Erkundung und Förderung von wichtigen Rohstoffen.