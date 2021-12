Außenminister Chung führt Gespräch mit deutscher Amtskollegin Baerbock

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong ist zu einem bilateralen Gespräch mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock zusammengekommen.Das Treffen zwischen Chung und der neuen Bundesministerin des Auswärtigen fand am Sonntag am Rande des Treffens der G7-Außen- und Entwicklungsminister im britischen Liverpool statt. Deutschland übernimmt im kommenden Jahr den Vorsitz der G7.Beide Minister diskutierten über die Beziehungen zwischen Südkorea und Deutschland, die Kooperation auf der internationalen Bühne, einschließlich der G7 und der Situation auf der koreanischen Halbinsel.Chung gratulierte zur Bildung der neuen Bundesregierung in Deutschland und zum Amtsantritt Baerbocks. Er hob hervor, dass beide Länder als befreundete Staaten bisher eng zusammengearbeitet haben.Baerbock sagte, dass Deutschland Südkorea, einen wichtigen Kooperationspartner in Asien, für wichtig halte. Sie schlug vor, in verschiedenen Bereichen wie dem Umgang mit dem Klimawandel und der Corona-Pandemie sowie der Wirtschaftserholung nach der Pandemie weiter zu kooperieren.Beide Minister vereinbarten, die hochrangigen Kommunikationskanäle einschließlich des strategischen Dialogs zwischen den Außenministern zu beleben, um nach der Bildung der neuen Regierung in Deutschland die bilaterale Zusammenarbeit zu stärken und die Kooperation auf der internationalen Bühne zu besprechen.Chung kam auch mit seinen Amtskollegen aus Australien und den Philippinen zu bilateralen Gesprächen zusammen.