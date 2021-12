Südkorea meldet 5.817 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Montag über 5.800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention wurden im Lauf des Sonntags 5.817 Neuansteckungen bestätigt.Die Zahl sank zwar infolge weniger Testungen am Wochenende verglichen mit dem Vortag um 844, stellt jedoch einen neuen Sonntagsrekord dar.24 weitere Infektionen mit der Omikron-Variante wurden nachgewiesen, darunter 21 lokal übertragene und drei eingeschleppte Fälle. Bislang wurden insgesamt 114 Omikron-Fälle im Land bestätigt.Die Zahl der kritisch Erkrankten sank um 18 auf 876. Damit wurde den sechsten Tag in Folge die 800er-Schwelle überschritten.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 40 auf 4.293. Die Letalitätsrate liegt bei 0,82 Prozent.24.439 Corona-Patienten bleiben zu Hause. In der Hauptstadtregion warten 1.533 Patienten mindestens seit einem Tag auf ein Krankenhausbett.82,6 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten im Land sind belegt.Eine Belegungsquote von 85 Prozent bedeutet faktisch eine Vollbelegung, weil die Intensivbetten wegen der Verfahren für die Einweisung und Entlassung kaum vollständig belegt sein können.Die Quote der Zweitgeimpften erreicht 81,2 Prozent.