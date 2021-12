Vier nordkoreanische Flüchtlinge im November in die USA eingereist

Photo : YONHAP News

Vier aus Nordkorea geflüchtete Personen sind im vergangenen Monat als Flüchtlinge in die USA eingereist.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Samstag unter Berufung auf einen Vertreter einer christlichen Missionsorganisation.Eine Frau in ihren Vierzigern und ihre zwei Töchter sowie ein Mann in seinen Zwanzigern hätten in Thailand den Flüchtlingsstatus erhalten und seien in die USA eingereist. Sie hätten sich im Westen des Landes angesiedelt, hieß es.Der junge Mann sagte gegenüber VOA, er habe in Nordkorea Handel betrieben, sich jedoch wegen einer fehlenden Perspektive für die Flucht entschieden.Es war die erste Einreise von Geflüchteten aus Nordkorea in die USA seit Februar letzten Jahres.Die Zahl der nordkoreanischen Flüchtlinge sank drastisch, weil Nordkorea angesichts der Corona-Pandemie seine Grenze geschlossen und die Überwachung im Grenzgebiet verschärft hatte. Auch wurde es schwieriger, von China in ein anderes Land weiterzureisen.Seit 2006 sind etwa 220 Nordkoreaner als Flüchtlinge in die USA gekommen.