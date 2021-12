BTS gewinnen bei MAMA neun Auszeichnungen

Photo : YONHAP News

BTS haben bei den Mnet Asian Music Awards (MAMA) das dritte Jahr in Folge alle vier Hauptpreise gewonnen.Bei den MAMA 2021 am Samstag in Paju wurde die siebenköpfige Band in den Kategorien „Künstler des Jahres“, „Song des Jahres“, „Album des Jahres“ und „Weltweite Ikone des Jahres“ ausgezeichnet.Neben den vier Hauptpreisen gewannen BTS fünf weitere Auszeichnungen, darunter „Beste Männliche Gruppe“ und „Bestes Musikvideo“.Die Band konnte jedoch nicht an der Preisverleihung teilnehmen, weil sich die Mitglieder nach der Rückkehr von ihren Konzerten in Los Angeles am 6. Dezember in Quarantäne befinden.Die Mädchenband aespa gewann zwei Preise, jeweils für die „Beste Neue Künstlerin“ und die „Beste Weibliche Tanzdarbietung (Gruppe)“.Auch IU und Twice wurden zweifache Preisträgerinnen. IU gewann die Auszeichnungen für die „Beste Künstlerin“ und die „Beste Gesangleistung“, während Twice in den Kategorien „Beste Weibliche Gruppe“ und „Worldwide Fans´ Choice Top 10“ ausgezeichnet wurde.