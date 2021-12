Prognose: Südkorea wird in 50 Jahren bei Lebenserwartung im OECD-Vergleich an der Spitze liegen

Photo : YONHAP News

Die Südkoreaner werden sich laut einer Prognose im Jahr 2070 der höchsten Lebenserwartung im OECD-Vergleich erfreuen.Jedoch wird die Geburtenrate in Südkorea so niedrig wie in keinem anderen OECD-Mitgliedsland sein.Das ergab ein Prognosebericht des Statistikamtes über die Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum von 2020 bis 2070.Dem Grundszenario zufolge wird sich die Lebenserwartung der Südkoreaner im Jahr 2070 auf 91,2 Jahre belaufen, und zwar auf 89,5 Jahre bei den Männern und 92,8 Jahre bei den Frauen.Die durchschnittliche Lebenserwartung der Südkoreaner werde im Zeitraum von 2065 bis 2070 bei 90,9 Jahren liegen. Damit werde Südkorea unter den 38 Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) über die höchste Lebenserwartung verfügen.Die Lebenserwartung der Südkoreaner stieg in den letzten 50 Jahren von 62,3 Jahren im Jahr 1970 um 21,2 Jahre.Die Behörde erwartete außerdem, dass die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Südkorea in den Jahren 2065 bis 2070 bei 1,21 Kindern pro Frau liegen werde. Damit wird das Land das Schlusslicht unter den OECD-Mitgliedern bilden.Sollte die Geburtenrate auf dem Niveau von 2020 (0,84 Kinder pro Frau) bleiben, werde die Einwohnerzahl Südkoreas auf 34,78 Millionen im Jahr 2070 und 14,31 Millionen im Jahr 2120 schrumpfen, so das Statistikamt.