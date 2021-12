Finanzminister: Südkorea leitet Verfahren für CPTPP-Beitritt ein

Photo : YONHAP News

Südkorea leitet laut seinem Finanzminister ein Verfahren für den Beitritt zum umfassenden und progressiven Abkommen für transpazifische Partnerschaft (CPTPP) ein.Das teilte Finanzminister Hong Nam-ki am Montag bei einer Ministersitzung über die Außenwirtschaft mit.CPTPP ist ein multilaterales Freihandelsabkommen, das nach dem Austritt der USA aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) im Jahr 2017 die restlichen elf Unterzeichnerstaaten, darunter Japan, Australien und Mexiko, aushandelten und 2018 in Kraft setzten.Die Teilnehmerländer machen mit Stand 2019 15 Prozent des globalen Handels aus.Hong sagte, Südkoreas Beitritt könne kaum länger verschoben werden, und begründete dies mit einem lebhaften Wandel der Wirtschaftsordnung in der asiatisch-pazifischen Region. China und Taiwan hätten jüngst ihren Beitritt zum CPTPP beantragt. Anfang nächsten Jahres trete die regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP), das weltgrößte Freihandelsabkommen, in Kraft, hieß es.