Moon: Südkorea erwägt keinen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking

Photo : YONHAP News

Südkorea erwägt laut Präsident Moon Jae-in keinen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr in Peking.Das sagte Moon am Montag während seines Staatsbesuchs in Australien auf einer Pressekonferenz im Anschluss an sein Gespräch mit dem australischen Premierminister Scott Morrison.Weder die USA noch eine andere Nation hätten Südkorea gebeten, sich dem diplomatischen Boykott anzuschließen, hieß es.Zugleich erläuterte Moon, dass Südkorea Bemühungen unternehme, um auf der Grundlage des soliden Bündnisses mit den USA auch mit China harmonische Beziehungen aufrechtzuerhalten.Südkorea sehe die Allianz mit den USA als Grundlage für seine Diplomatie und Sicherheit. Doch die Beziehungen mit China seien in wirtschaftlicher Hinsicht ebenfalls wichtig, sagte Moon.In Bezug auf eine eventuelle Erklärung des formellen Endes des Koreakriegs mit Beteiligung beider Koreas, der USA und Chinas erläuterte Moon, dass die betroffenen Länder im Grunde damit einverstanden seien. Weil Nordkorea jedoch den Verzicht auf die feindselige Politik verlange, habe noch kein Gespräch aufgenommen werden können.Er betonte, dass eine Kriegsende-Erklärung Impulse für die Wiederaufnahme innerkoreanischer Gespräche und des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA geben könne. Er versprach weitere Bemühungen.Beim koreanisch-australischen Gipfeltreffen einigten sich Moon und Morrison auf eine Hochstufung der bilateralen Beziehungen zur umfassenden strategischen Partnerschaft. Beide Länder schlossen einen Vertrag über die Lieferung von südkoreanischen Panzerhaubitzen vom Typ K-9 ab.Beide Seiten unterzeichneten auch ein Memorandum of Understanding (MOU) über die Kooperation bei Lieferketten für kritische Mineralien. Sie vereinbarten, die Zusammenarbeit bei der Erkundung, Entwicklung und Produktion von Mineralien zu verstärken.Morrison sagte, sie hätten auch ein MOU über kritische Mineralien abgeschlossen. Das sei ein Gebiet, auf dem Australien und Südkorea bereits eng zusammenarbeiteten, um zuverlässige Lieferketten zu bilden.Australien beschloss außerdem, ab 15. Dezember vollständig geimpften Südkoreanern eine quarantänefreie Einreise zu erlauben.