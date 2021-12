Südkorea liefert K9-Panzerhaubitzen im Wert von über 900 Milliarden Won an Australien

Photo : YONHAP News

Südkorea wird mit einheimischer Technologie entwickelte Panzerhaubitzen vom Typ K9 nach Australien exportieren.Die Behörde für Wehrbeschaffung teilte am Montag mit, dass Hanwha Defense, Hersteller der K9-Panzerhaubitze, mit der australischen Capability Acquisition and Sustainment Group (CASG) einen Liefervertrag hierfür unterzeichnet habe.Australien wird 30 K9-Panzerhaubitzen im Wert von 930 Milliarden Won (789 Millionen Dollar) kaufen, das ist der bisher höchste Auftragswert beim Verkauf der K9.Zuvor wurden etwa 600 Panzerhaubitzen dieses Typs in sechs Länder exportiert. Australien ist das siebte Abnehmerland des Modells.