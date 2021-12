Kultur Pianist Suh Hyung-min gewinnt Telekom Beethoven Competition Bonn

Der koreanische Pianist Suh Hyung-min hat die International Telekom Beethoven Competition Bonn 2021 gewonnen.



Wie die Kumho Kulturstiftung am Montag mitteilte, habe der 31-Jährige, auch bekannt als Hans H. Suh, beim am Samstag abgeschlossenen Wettbewerb den ersten Preis gewonnen.



Suh wurde auch mit dem Sonderpreis für die beste Interpretation eines Werks von Robert Schumann, dem Sonderpreis Kammermusik sowie dem Sonderpreis für die beste Interpretation eines Klavierkonzerts im Finale ausgezeichnet. Der erste Preisträger erhält ein Preisgeld von 30.000 Euro.



Suh begann im Alter von vier Jahren, Klavier zu lernen und mit fünf Jahren zu komponieren. Er gab im Alter von sieben Jahren sein erstes Solokonzert.



Suh macht derzeit sein Konzertexamen an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.