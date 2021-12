Soldaten bekommen ab heute Auffrischungsimpfung

Photo : YONHAP News

Die Soldaten in Südkorea bekommen ab heute eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19.Nach Angaben des Militärs werden von den 91 Impfstellen des Militärs derzeit an denen, wo die Vorbereitungen hierfür abgeschlossen sind, Boosterimpfungen angeboten.Die Streitkräfte wollen am kommenden Montag in vollem Umfang Auffrischungsimpfungen für 400.000 Soldaten einleiten.Bisher wurden 2.738 Corona-Infektionsfälle bei den Streitkräften bestätigt. Bei 1.002 Fällen handelt es sich um Durchbruchsinfektionen.