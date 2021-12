Professoren wählen „Myoseodongcheo” zur Redewendung des Jahres

Photo : YONHAP News

Professoren haben „Myoseodongcheo“ (猫鼠同處) zur Redewendung mit vier Zeichen gewählt, welche die koreanische Gesellschaft dieses Jahr am besten beschreibt.Das bedeutet wörtlich, dass eine Katze mit einer Ratte zusammen ist, anstatt sie zu fangen.Die Zeitung „Kyosu Shinmun“ teilte am Sonntag mit, dass 880 Professoren im Land die Wahl getroffen hätten.„Myoseodongcheo“ taucht in einem Buch vom 10. Jahrhundert über die Geschichte der chinesischen Tang-Dynastie zum ersten Mal auf. Die Redewendung bezieht sich auf eine Situation, in der diejenigen, die eigentlich Diebe jagen müssen, sich den Dieben anschließen.Philosophieprofessor Choi Jae-mok an der Yeoungnam-Universität hatte die Redewendung empfohlen. Man habe häufig Situationen gesehen, in denen diejeningen, die für die Staatsführung größte Verantwortung tragen oder Gesetze fair vollstrecken und deren Umsetzung überwachen müssten, in Kollusion mit Menschen, die Interessen verfolgten, sich in solche einmischten oder verwickelt seien, hieß es.