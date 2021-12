Südkoreanische Gesundheitsbehörden: 24 Prozent der mit Omikron-Variante Infizierten symptomfrei

Photo : YONHAP News

Nach Angaben südkoreanischer Gesundheitsbehörden sind 24 Prozent der mit der Coronavirus-Variante Omikron Infizierten symptomfrei.Das teilte die Katastrophenschutzzentrale am Montag mit. In Südkorea wurden bis dahin 123 Omikron-Fälle nachgewiesen.23 der Infizierten waren aus dem Ausland gekommen. 100 Ansteckungen erfolgten innerhalb Südkoreas. Viele Ansteckungen gab es im Zusammenhang mit einer Kirche in Incheon und einer Kindertagesstätte in der Region Jeolla.Gut ein Viertel der Infizierten wies keine Symptome auf. Die anderen klagten zunächst über Fieber, Husten und Halsschmerzen. Jedoch sei der Krankheitsverlauf bei allen Betroffenen mild.Die Inkubationszeit bei der Omikron-Variante beträgt im Schnitt 4,2 Tage. Die Variante gilt außerdem als ansteckender.